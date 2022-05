Inter, Satriano ha dimostrato di essere pronto: tante richieste, ma può restare

L'attaccante uruguaiano rientrerà a Milano dopo i 5 mesi trascorsi in prestito: 4 i gol segnati con il Brest

Il prestito al Brest, in Ligue 1, si è rivelato decisamente fruttuoso per Martin Satriano: l'attaccante uruguaiano, dopo aver lasciato l'Inter a gennaio, ha giocato con continuità e messo a segno 4 reti, dimostrando una volta di più le sue qualità. Le richieste non mancano di certo ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, "oggi potrebbe restare a disposizione di Inzaghi, dopo aver dimostrato al Brest di essere pronto per grandi palcoscenici".