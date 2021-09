CM – Inter, un baby attaccante lavora a testa bassa: “È simile a Benzema”

La dirigenza nerazzurra crede in lui per il presente e soprattutto per il futuro: in estate ha rifiutato diverse offerte

Un baby attaccante su cui l’Inter punta per presente e futuro. In estate la società ha detto no a diverse offerte su indicazione di Simone Inzaghi in persona. Così Calciomercato.com oggi ha parlato di Martin Satriano: “Chi lo conosce bene giura che ha grandi qualità e il suo biglietto da visita sono i 14 gol - e 6 assist - in 30 presenze totalizzate l'anno scorso in Primavera. Conte l'aveva portato tre volte in panchina facendogli vivere anche l'atmosfera del derby col Milan, il nuovo allenatore l'ha studiato da vicino fino a convincersi a fargli fare il salto definitivo in prima squadra. Al Nacional giocava più sulla trequarti da classico numero 10, da quando è arrivato in Italia si è avvicinato alla porta e come caratteristiche è simile a Karim Benzema. Qualcuno l'ha già battezzato Satrigol, lui continua a lavorare a testa bassa e aspetta la prossima occasione”, si legge.