Lens, rottura del crociato del ginocchio sinistro per Satriano: stagione finita

Stagione praticamente finita per Martin Satriano. Il 23enne attaccante uruguaiano, arrivato quest'estate al Lens in prestito dall'Inter, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in un infortunio patito sabato scorso nel match di Ligue 1 con il Nizza (0-0).