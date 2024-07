L'attaccante uruguayano, rientrato dopo il prestito in Francia, è destinato a lasciare nuovamente i nerazzurri

Tra i tanti calciatori rientrati all'Inter dai prestiti c'è anche Martin Satriano: l'attaccante uruguayano è stato uno dei protagonisti della storica stagione del Brest, conclusa con la conquista della qualificazione per la prossima Champions League, e attende ora di conoscere il suo futuro. Ciò che appare certo è che non vestirà la maglia nerazzurra: diversi club hanno mostrato interesse, e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle accelerate in tal senso.