Simone Inzaghi ha concesso alla squadra un giorno di riposo per la giornata di oggi, il primo dall'inizio della preparazione, mentre domani andrà in scena l'allenamento in mattinata e poi la sfida contro la Pergolettese alle 18.30.

"Se il grosso del gruppo, oggi, ne approfitterà per staccare la spina, la Pinetina non resterà comunque chiusa. Si alleneranno Zielinski e Asllani, gli ultimi arrivati, dopo le vacanze, e Acerbi, che sta lavorando per completare il recupero dopo l’operazione di inizio giugno. Ci saranno anche gli affaticati Vanheusden e Satriano, che sono vicini al rientro, ma non verranno rischiati domani, visto che devono essere ancora "piazzati".