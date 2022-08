Savelli (Libero): “LuLa coppia d’altri tempi, tocca a Inzaghi legarla ai compagni”

"L’Inter ha cambiato due soli titolari che però cambiano tutto. Perché erano i perni del gioco, anche se geograficamente decentrati: l’esterno sinistro non è più Perisic e non ne esiste uno simile in rosa (nemmeno sul mercato), tant’è che Inzaghi sta alternando Gosens e Dimarco, e il centravanti non è più Dzeko, declassato a riserva di lusso, ma Lukaku. Anche se il resto è tutto identico - nove undicesimi di formazione, perfino il portiere Handanovic la cui incidenza sul gioco è sottovalutata e per la quale Inzaghi è disposto ad accettare qualche parata in meno rispetto ad Onana – l’Inter deve modificare se stessa. E deve farlo mentre gioca il primo spezzone di campionato. È normale che la squadra in queste prime giornate ci metta qualche minuto a ingranare. Con lo Spezia impiega circa metà tempo e si mostra già più disinvolta rispetto all’esordio con il Lecce, un po’ perché la condizione sta salendo, un po’ perché cresce la consapevolezza di essere più completa dello scorso anno. Il gol di Lautaro – o, per meglio dire, della LuLa – dimostra che quest’anno ci sarà più spazio tra centrocampo e attacco perché non c’è bisogno di colmarlo: il sentiero in più rispetto alla passata stagione è verticale e porta direttamente a Lukaku. Una volta recapitato il pallone ai limiti dell’area, ci pensano loro. L’argentino e il belga funzionano anche da soli, sono autosufficienti e ricordano che non esistono (più) coppie di attaccanti così complementari nel calcio di oggi.