Savicevic: “Favorita per lo scudetto? Vedremo a fine mercato finito. Bergomi…”

Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della prossima stagione del calcio italiano: "Chi può battere il Milan? Le solite favorite, Inter e Napoli. Vediamo come finisce il calcio mercato, come si schiereranno, quali problemi avranno: non è facile mettere insieme tanti campioni, tante teste. Io credo nel ritorno della Juve, perché ha talenti come Chiesa. Questo ragazzo mi piace molto, forse è il miglior giocatore italiano, quando scatta ti dà la scossa. Suo padre Enrico era ancora più bravo. Lo ricordo nella Cremonese e nella Sampdoria".

"Ho fatto cose buone, altre meno. Il Milan mi ha dato molto, io forse potevo fare di più. Mi dispiace per la finale di Vienna nel 1995. Mi ero infortunato, magari giocavo contro l’Ajax e vincevamo. E per l’ultima stagione, quella del ritorno di Capello. È stata triste e brutta, poi Bergomi mi ha fatto male in un derby di Coppa Italia e non sono più stato bene. Ma il primo anno eravamo in sei stranieri e si poteva giocare solo in tre. Non era per niente facile vivere in quel clima".