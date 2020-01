Savino: “Vedo l’Inter da 40 anni, so solo soffrire. Quest’anno mi piace soprattutto che…”

Nicola Savino si è fermato brevemente ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro l’Atalanta: “Sono tesissimo. Se si supera questo test vuol dire tanto. Vengo a vedere l’Inter da 40 anni. So solo soffrire. Faccio il tifoso che soffre e grido quando facciamo gol. Quest’anno ho sofferto poco. Quest’anno mi piacciono. Corrono, sono tutti tiratissimi. Gente che non mangia un piatto di pasta da 4 mesi (ride). Corrono molto, correre e non prendere gol è importante”.

(Inter TV)