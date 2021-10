Savino: “Lautaro in palla, alla Juve toglierei Chiesa. Mi piace Sensi ma…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il deejay Nicola Savino, noto tifoso interista, presenta così Inter-Juventus

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il deejay Nicola Savino, noto tifoso interista, presenta così Inter-Juventus.

Nicola, come vive Inter-Juve da interista, sempre insieme allo juventino Linus a “Deejay chiama Italia”?

«Tutti e due non abbiamo avuto una partenza esaltante in A per cui abbiamo scelto il silenzio. I miei sfottò sono di più con i milanisti. Con la Juve spesso c’è attrito, vengono fuori le polemiche sugli arbitri e non mi piacciono. Vorrei tornare a una sana goliardia anche con i bianconeri».

La sua domenica?

«Ho cominciato a tifare Inter da bambino guardando l’ultima partita di Facchetti allo stadio, ma non andrò a San Siro, ho un blocco dopo il Covid, spero che mi passi. In mattinata faccio un po’ di sport, la sera guardo la partita in solitudine, con la pizza che arriva nel cartone».

Chi può essere decisivo?

«A me piace Sensi, se rientra, peccato che sia così fragile. Lautaro è in palla, ma anche Perisic e Dzeko non scherzano. Ai bianconeri toglierei Chiesa, che grinta! Lo apprezzo anche come ragazzo, nelle interviste parla in italiano forbito, inglese fluente: è il simbolo di una nuova generazione, cambiata in meglio, fa piacere».

Che cosa è disposto a fare per una vittoria?

«Niente vino fino a Natale».

Se vincete, che cosa farà a Radio Deejay?

«Già ne ho combinate tante, tipo presentarmi con la maglia nerazzurra, inserire l’inno dell’Inter o l’audio di un gol. Vedremo...».