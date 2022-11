Savoldi: “Inter fortissima, ma Napoli ora più da scudetto. La Juve…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del rendimento dei nerazzurri e delle altre big italiane in campionato

Daniele Vitiello

Gianluca Savoldi, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle italiane nelle coppe.

Un pensiero sul ko del Napoli al Liverpool:

"Era già qualificato, un ko che non fa testo. La prestazione c'è stata e poi non dobbiamo dimenticare che era il Liverpool. Queste squadre in certe partite fanno sempre grandi cose. Mi dà grande ottimismo per il futuro".

Pensa possa esserci un calo come lo scorso anno?

"Ricordiamoci cosa successe dopo il lockdown. Quella sosta creò problemi a qualcuno, in particolare alla Lazio. Nel caso del Napoli può essere uno svantaggio perché oggi non c'è nessuna così in forma. Dovrà ricominciare comunque con una tranquillità diversa. Credo che il Napoli sia più completo e consapevole rispetto allo scorso anno, comunque è più forte di quello. Siamo tutti curiosi di capire se ci sarà il solito calo delle squadre di Spalletti ma sembra difficile che le altre possano riprenderla".

Che percorso può fare in Champions?

"Può arrivare fino in fondo, qualche squadra blasonata è riuscita a vincere la Champions in annate particolari come sta vivendo il Napoli. Come sempre dico che la Champions non è indicativa del più forte, è una questione di momenti, non è come un campionato vero dove poi i valori reali emergono. Per me può anche vincere".

In ottica campionato considera l'Inter l'antagonista del Napoli?

"Sono i più forti ancora quelli del Milan, anche se il Napoli in questo momento è il candidato più serio per il titolo. Il Milan però è più forte, ha dei giocatori che sono in grado di rompere la partita. L'Inter resta fortissima, ha messo dentro giocatori importanti anche quest'anno. E non toglierei anche la Juventus, che è stata priva di tre giocatori importantissimi e non va sottovalutata. E poi anche l'Atalanta. Il prossimo turno sarà un bel test per le big del campionato".