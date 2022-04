Scala: “Inter un passo avanti. Ha tante soluzioni e Inzaghi sta facendo molto bene”

Intervistato da Tmw, l'ex tecnico Nevio Scala ha parlato della lotta al titolo in Serie a e dell'Inter di Inzaghi favorita per la vittoria finale

"Sinceramente, sono sorpreso anche io per quello che sta accadendo. Stiamo assistendo a una bella volata finale. In questo momento l'Inter, se riesce ad avere la meglio nel recupero col Bologna, è un passo avanti".

"Non credo sia un fatto importante - ha detto -, probabilmente non ne hanno avuto la possibilità in precedenza perché non avevano rose adeguate per questo obiettivo. Questo equilibrio lo hanno creato anche loro, con la loro bravura: allenano chi hanno e credo vincerà chi avrà più alternative. L'Inter ha molte soluzioni e poi Inzaghi sta facendo molto bene. Se non vince, ci sono altri fattori che possono incidere".