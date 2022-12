Argentina favorita ai Mondiali? Scaloni: “Per niente, dovremo combattere”

“Siamo una squadra che dovrà combattere. Pensare che perché abbiamo vinto oggi saremo campioni è sbagliato. Rimane sempre il metodo e come cerchi il risultato. Puoi perdere, devi vedere come. Fa male come abbiamo perso contro l'Arabia Saudita. Non siamo favoriti, siamo uguali ai nostri avversari". Lionel Scaloni si rifiuta di considerare la sua Argentina come la favorita per la vittoria dei Mondiali.