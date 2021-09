Argentina, Scaloni: “Coi club nessun problema. Formazione? Non diversa dalla finale”

Le parole in conferenza del ct argentino: "La formazione non posso confermarla ancora perché ieri abbiamo fatto il primo allenamento"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Venezuela, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato così della possibile formazione per domani: "La formazione non posso confermarla ancora perché ieri abbiamo fatto il primo allenamento. Abbiamo parlato con la maggior parte dei giocatori per vedere come stanno fisicamente. Non cambierà molto dall'ultima partita, la finale di coppa. Ci sono tre partite in pochi giorni e bisogna gestire le forze. Bisogna stare attenti anche ai gialli. Ad ogni modo, metteremo sempre chi pensiamo siano i migliori. Voglio sottolineare la predisposizione dei nostri calciatori a voler esserci. È un passo avanti che questa nazionale ha compiuto.