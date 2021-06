Scaloni: “De Paul pronto per il salto di qualità, ne ha bisogno. Desidera…”

Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato di uno dei suoi calciatori ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Rodrigo De Paul è sicuramente uno dei profili attorno ai quali ruoterà la prossima sessione di mercato. Del centrocampista dell'Udinese, seguito anche dall'Inter, ha parlato il commissario tecnico dell'Argentina Scaloni. Queste le sue considerazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Credo che Rodrigo sia pronto per il salto a un’altra squadra, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui è perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché si adatta molto bene in differenti posizioni, un giocatore moderno. Ha le qualità per giocare in nazionale e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità».