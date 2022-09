Argentina, i pre-convocati di Scaloni per Honduras e Giamaica: presenti Lautaro e Correa

Il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati per le prossime sfide, amichevoli, contro Honduras e Giamaica

Il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati per le prossime sfide, amichevoli, contro Honduras e Giamaica, in vista e in preparazione dei Mondiali del Qatar. Nell'elenco dei 32 prescelti ci sono anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa.