Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ai microfoni di Radio La Red ha spiegato i motivi delle mancate convocaioni in Nazinoale di Mauro Icardi: “Abbiamo un buon rapporto con Mauro, ma quando ha avuto problemi con l’Inter avevamo delle amichevoli e lui veniva da un periodo di tempo in cui non giocava: dal momento che facciamo le convocazioni in base al rendimento avuto con le squadre di club, ho ritenuto giusto non chiamarlo“.