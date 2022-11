Scalvini: “Abbiamo tutto per far bene con l’Inter e reagire dopo Lecce”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Scalvini, calciatore dell'Atalanta, ha parlato così prima della partita con l'Inter: "Non c'è pressione, le sconfitte sono motivazione in più per riscattarci e fare bene in questa partita, che non sarà semplice. Abbiamo preparato la partita come sempre, abbiamo analizzato gli avversari: abbiamo tutto per fare bene e per reagire dopo Lecce".