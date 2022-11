Atalanta-Inter, le formazioni UFFICIALI: De Vrij in difesa, Calhanoglu regista

Ultimo impegno prima della sosta Mondiale per l'Inter, che ha il dovere di invertire la tendenza nei big match in trasferta e tornare a conquistare i tre punti contro una diretta concorrente. Per farlo, Simone Inzaghi punta sulla formazione titolarissima, con De Vrij che vince il ballottaggio al centro della difesa con Acerbi: confermati gli altri dieci, con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che guidano l'attacco. Panchina per Brozovic, con Calhanoglu confermato regista.