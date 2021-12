Scamacca, quale futuro? “Può essere il dopo-Dzeko di Inzaghi. Ma la Juve…”

Gianluca Scamacca è uno dei giovani che si stanno mettendo in luce durante questa stagione. E gennaio si avvicina

Gianluca Scamacca è uno dei giovani che si stanno mettendo in luce durante questa stagione. Ora che gennaio si avvicina, sul bomber del Sassuolo iniziano a trapelare voci di un possibile addio. " Un interesse che vede Juventus e Inter in pole, interessatissime ai suoi servigi futuri, Con Fiorentina e Milan, però, pronte anche loro all’assalto", spiega La Gazzetta dello Sport. Il Sassuolo lo valuta 40 mln e si preannuncia anche un derby d'Italia. "La Juve, però, deve battere la concorrenza dell’Inter, che per prima è arrivata sul giocatore con una proposta (rifiutata) di prestito con diritto di riscatto. Inzaghi con Scamacca potrebbe tranquillamente preparare il dopo-Dzeko, trovando il centravanti da affiancare a Lautaro o ad una seconda punta come Correa".