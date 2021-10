Scamacca, la Fiorentina vuole anticipare l’Inter. E il Sassuolo cala le pretese

La dirigenza viola punta sull'attaccante classe '99 in caso di cessione di Vlahovic: ipotesi già per gennaio

Gianluca Scamacca, dopo essere stato uno dei nomi caldi dell'ultimo mercato estivo, è destinato a tornare di moda anche a gennaio: l'attaccante del Sassuolo piace da tempo all'Inter, alla ricerca di un elemento forte fisicamente che possa sostituire Dzeko, ma i nerazzurri non sono gli unici interessati. Secondo calciomercato.com, la Fiorentina è pronta a fare sul serio per il classe '99, considerato il giocatore ideale per rimpiazzare Vlahovic, che potrebbe lasciare Firenze già a gennaio in caso di offerta soddisfacente. Il Sassuolo partiva da una valutazione di 35 milioni di euro, ma ora può accontentarsi di una cifra inferiore, circa 25 milioni più bonus. L'Inter, che vorrebbe Scamacca in prestito con diritto di riscatto, spera di sfruttare lo stretto legame tra l'ad Marotta e il suo omologo in neroverde Carnevali.