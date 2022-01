CorSera – Scamacca grande obiettivo: la proposta dell’Inter. Non è un caso…

Il giocatore del Sassuolo è il grande obiettivo del club nerazzurro per rinforzare l'attacco

"Non è un caso che il centravanti abbia gentilmente declinato l’interesse dell’Arsenal e del Borussia Dortmund, preferendo una soluzione italiana. Poi, certo, come dicono in viale della Liberazione la boutique del Sassuolo è carissima: con gli emiliani si dovrà trovare un punto di caduta sulle contropartite tecniche per arrivare alla valutazione di 40 milioni".