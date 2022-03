Scamacca: “Italia? Daremo tutto, dipenderà da noi. Gruppo compatto con Mancini”

Le parole dell'attaccante del Sassuolo sui prossimi impegni della nazionale nell'intervista concessa al Corriere dello Sport

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, Gianluca Scamacca ha parlato anche dei prossimi fondamentali impegni dell'Italia, costretta agli spareggi per acciuffare un pass per i prossimi mondiali: «Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza. Mancini? Mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto, si è visto soprattutto all’Europeo. Abbiamo l’onore di giocare per il nostro Paese. E’ un motivo di orgoglio. Queste partite sono emozionanti».