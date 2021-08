Scamacca: “Lukaku si è sentito un re all’Inter: andar via non significa tradire”

Le dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'attaccante del Sassuolo e della Nazionale Gianluca Scamacca

"Il calcio è cambiato: i Totti, i De Rossi e i Del Piero non ci saranno più. Ma chi cambia squadra non vuol dire che non sia stato attaccato alla maglia o non l'abbia amata. Io sono certo che Donnarumma abbia amato il Milan e Lukaku si sia sentito un re all'Inter: andar via non significa necessariamente tradire. La carriera è breve e il nostro è anche un lavoro. Chiunque vuole vincere cose importanti, conquistare trofei o riconoscimenti, guadagnare. Avere delle ambizioni non è peccato, anzi. Tutti giudicano sempre i calciatori, ma le società non sono più quelle di un tempo: non esistono più i presidenti innamorati con Sensi, Moratti, Berlusconi".