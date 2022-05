Scamacca, il Milan prova il sorpasso: ecco le contropartite proposte al Sassuolo

L'attaccante classe '99 è da tempo nel mirino dell'Inter, ma i rossoneri lavorano sotto traccia: fase decisiva

Gianluca Scamacca rimane uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter, ma i nerazzurri non sono gli unici ad aver mostrato interesse. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe accelerando per tentare il sorpasso sui cugini: "Un nuovo centravanti per Stefano Pioli. L'agenda di Paolo Maldini e Ricky Massara ha da tempo questo dossier in evidenza, a prescindere dal pesante verdetto clinico (arrivato ieri) per Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Gianluca Scamacca ovviamente cattura le maggiori attenzioni, anche se il dialogo con il Sassuolo sinora ha portato solo dei piccoli passi avanti, ma ora si entra nella fase decisiva. Tutti i segnali portano in questa direzione".