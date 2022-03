Scamacca: “Sono sempre io, ultima volta qui non benissimo. Non ci poniamo limiti”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Salernitana-Sassuolo, Gianluca Scamacca, attaccante dei neroverdi, ha parlato così

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Salernitana-Sassuolo, Gianluca Scamacca, attaccante dei neroverdi, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Se mi guardo indietro? Sono sempre io, l'ultima volta, qua, per me, non è andata benissimo. Speriamo che oggi possa andare meglio. Puntiamo a crescere ancora di più come collettivo, non ci poniamo limiti".