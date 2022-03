Scamacca, il curioso intreccio con Pinamonti tra Nazionali giovanili e l’Inter

Il destino dei due attaccannti classe '99, che si conoscono da tempo, potrebbe essere strettamente collegato

Non è un mistero che l'Inter abbia individuato in Gianluca Scamacca l'attaccante del futuro: il Sassuolo non chiude le porte a una cessione, ma non farà sconti. La dirigenza nerazzurra, per abbassare le pretese economiche degli emiliani, puntano a inserire delle contropartite tecniche, e un nome che potrebbe mettere d'accordo tutti è quello di Andrea Pinamonti. I due attaccanti classe '99, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbero essere collegati dal destino: