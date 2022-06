Scamacca: “Ho vinto una scommessa con Frattesi: mi deve una cena. Sul futuro…”

Lunga intervista a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, su nssmag.com per More Than. Spunta una scommessa con Frattesi

Alessandro Cosattini

Lunga intervista a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, su nssmag.com per More Than. Ecco le principali dichiarazioni del giocatore, accostato soprattutto a Inter e Milan in Italia in chiave mercato: “Il futuro è sicuramente qualcosa che ognuno di noi, nella propria sfera personale si costruisce quotidianamente, partita dopo partita, tassello dopo tassello con molta pazienza, perché alla fine siamo noi a decidere chi vogliamo essere e chi vogliamo diventare. Il futuro di un calciatore non è più solo dentro il campo, parte tutto da lì, però devi essere anche bravo a crearti un’immagine all’esterno e un ruolo diverso, che sia nella moda che in qualsiasi altro settore”.

GOL - “Quest’anno mi è capitato prima di Udine, erano 5 partite che non segnavo e ci pensavo parecchio su questa cosa. Però è proprio nel momento in cui poi non ci pensi più tanto, che il gol arriva. Se vivi qualcosa come un’ossessione la allontani, non la attiri”.

PERCORSO - “Il mio percorso mi ha aiutato tantissimo, sembra scontato da dire, ma non mi ha regalato niente nessuno, ho dovuto sudare, lottare con il coltello fra i denti per farmi strada. Penso che questa stagione sia un piccolo premio per non aver mai mollato. Quest’anno lo ricorderò sicuramente, però spero sia il primo di tanti altri positivi”.

SCOMMESSA CON FRATTESI - “Una passione che mi è venuta adesso è quella dell’enologia e della produzione del vino, mi piacerebbe studiare e saperne di più. Poi in questo periodo sto anche prendendo lezione di paddle, non sono ancora bravo quindi mi serve qualcuno che mi aiuti. Anche il gaming è qualcosa che m’interessa senza dubbio, gioco spesso con Frattesi. Guarda non commento (ride ndr), lui è molto fortunato e poi mi dà fastidio mentre giochiamo, mi dà le botte. Vinco più io ovviamente, però quando vince lui sembra che ne ha vinte 100. Mi fa innervosire (ride ndr), solo che siamo amici e rimango calmo alla fine. Poi la domenica mi fa buoni assist, anzi, a dirla tutta mi deve una cena tra l’altro. Ci siamo detti che chi segna o fa assist, paga la cena all’altro. Io ora sto risparmiando perché è un po’ che non segna!”.