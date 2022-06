Scamacca, le richieste del Sassuolo spaventano Inter, Milan e Juve. C’è la pista estera

Come riporta La Gazzetta dello Sport "A gennaio ha declinato offerte dall’estero, convinto di poter ambire a una maglia prestigiosa in Serie A. Ma la richiesta del Sassuolo - 45 milioni - ha spaventato Inter, Milan e Juve, che si sono mosse su altre piste. Ora Scamacca deve decidere se restare ancora al Sassuolo o aprire all’avventura straniera. Il West Ham ha chiesto informazioni e non sembra spaventato dalla richiesta del club neroverde. Sullo sfondo c’è il Psg, che aspetta gli sviluppi del suo mercato in uscita prima di presentare una proposta ufficiale. Ma se il Psg affonda il colpo, il finale appare scontato".