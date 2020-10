Vigorelli: “Scambio Nainggolan-Zaniolo? L’Inter doveva fare quel tipo di operazione”

Estate 2018: l’Inter decide di esaudire il desiderio dell’allora tecnico Luciano Spalletti e porta a Milano il suo pupillo, Radja Nainggolan. Alla Roma, come contropartite tecniche, vengono girati Davide Santon e, soprattutto, Nicolò Zaniolo, fresco campione d’Italia con la Primavera nerazzurra. Il resto è storia: il Ninja non riuscirà a replicare quanto fatto nella Capitale, finendo dopo una sola stagione nella lista degli indesiderati, mentre Zaniolo si afferma come uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Claudio Vigorelli, procuratore del gioiello giallorosso, ai microfoni di Radio Radio ritorna su quella trattativa: “Secondo me in quel momento l’Inter doveva fare un certo tipo di operazione di mercato, era una precisa dinamica. Nella negoziazione sono entrati due giocatori, Santon e Zaniolo. Difficile dare la colpa a qualcuno. In quel momento bisognava essere all’interno delle trattative per capirle“.