Retroscena Inter: proposto lo scambio Vecino-Villar. No della Roma, ecco perchè

I nerazzurri hanno provato a imbastire un'operazione di mercato con i giallorossi che coinvolgesse i due centrocampisti

Che Matias Vecino non sia soddisfatto del suo minutaggio all'Inter non è di certo un mistero: il centrocampista uruguaiano è stato usato fin qui con il contagocce da Inzaghi e, considerando anche il contratto in scadenza a giugno, si sta guardando da tempo intorno in cerca di soluzioni interessanti. La dirigenza nerazzurra non si opporrebbe a una sua partenza, e starebbe anche cercando una pista che possa andare bene a tutte le parti in causa. A tal proposito il Corriere dello Sport rivela un retroscena di mercato: