Scanziani: “Gomez? Fossi l’Inter ci penserei bene a prenderlo al posto di Eriksen”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex centrocampista Scanziani ha parlato dell’Inter e della possibile trattativa per Gomez, in rotta con l’Atalanta:

Papu Gomez può essere adatto per l’Inter?

“Sicuramente il giocatore c’è, certo che tra Atalanta ed Inter ci sono responsabilità ben diverse, così come la pressione. Se devi prendere un giocatore che andrebbe poi a fare più o meno lo stesso ruolo di Eriksen, fossi in loro ci penserei due volte”.

Come valuta la stagione dell’Inter?

“Sono lì a due punti, pronti ad approfittare di un passo falso del Milan. Fino all’altro ieri alla società e all’allenatore però se ne sentivano dire di tutti i colori… Certo, a livello europeo ha lasciato a desiderare, il gruppo non mi sembrava di qualità come l’altro anno”.

Chi l’antagonista dei nerazzurri per il campionato?

“Direi la Juventus. Cambiato l’allenatore e alcuni giocatori, ma davanti ci sono dei giocatori di qualità. Se all’interno riescono ad assorbire le varie questioni come quella di Dybala, allora possono essere competitivi, altrimenti per l’allenatore è più difficile far rendere tutti al 100%. Il Milan non lo so, mi sembra stiano facendo di più di quanto ci si potesse aspettare, ma bisogna capire se tengono sulle trentotto partite”.

Giroud o Dzeko profili ideali per fare da vice-Lukaku?

“Mi sembra che il primo l’Inter fosse vicina ad acquistarlo ma credo dipenda anche da lui. Idem per Dzeko, sei titolare fisso a Roma, e all’Inter rischi di andare a fare la metà delle partite. Fossi nei suoi panni io resterei a Roma. Le caratteristiche le avrebbe ma per fare le cose bisogna essere in due”.