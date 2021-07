Scanziani: “Inter, Inzaghi può fare bene. Perisic-Florenzi? Scambio che farei”

A TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, l'ex calciatore dell'Inter Alessandro Scanziani ha commentato l'arrivo a Milano di Inzaghi

Inzaghi alla sua prima esperienza in panchina in Champions ha fatto molto bene con la Lazio:

"Io credo che farà bene. Lui può essere determinante ma sono i calciatori che vanno in campo. E' chiaro che se entra subito in sintonia con loro, credo che il gruppo possa andare avanti, passare almeno il primo turno. Però non è sicuramente facile per le italiane, abbiamo visto come è andata negli ultimi anni".