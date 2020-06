Scanziani: “Lautaro via a una condizione. Inter, vorrei vedere più…”

Alessandro Scanziani, ex centrocampista dell’Inter, è intervenuto a TMW News per parlare dei nerazzurri: “Finché si è giocato, il giudizio sulla squadra di Conte è positivo, ha avuto un attimo di difficoltà ma quelli arrivano per tutti. La Juve resta in ogni caso un gradino sopra tutti“.

Sull’obiettivo Coppa Italia Scanziani non ha dubbi: “In Italia non si dà molta importanza a questa competizione. Credo sia importante esserci e conquistarla, perché vorrebbe dire riabituarsi a vincere“.

L’ex calciatore parla anche del possibile addio di Lautaro: “Magari i nerazzurri possono anche accontentarsi di qualcosa meno della clausola a patto che sappiano già chi poter andare a prendere. Puoi acquistare giocatori con cui essere ancora più competitivi. Credo che con i 160 milioni possibili derivanti anche dalla cessione di Icardi, tre colpi importanti possono arrivare anche se ora i calciatori forse hanno un costo inferiore rispetto a mesi fa“.

Infine un commento sul finale di campionato: “Più che la posizione in classifica vorrei vedere molti più punti rispetto allo scorso campionato. Se l’anno passato ha fatto 69 punti e ora ne fa 80 e la Juve 81 e la Lazio 83… Comunque la squadra è migliorata. Se di anno in anno progredisce, arriverà il momento in cui sarà competitiva con i bianconeri per lo scudetto“.