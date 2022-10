Scarnecchia: “Calhanoglu regista? Tra quel ruolo e trequartista…”

Roberto Scarnecchia , ex calciatore è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per commentare i temi del giorno.

"Gli spazi si sono talmente accorciati che oggi fare il regista o il trequartista vuol dire spostarsi solo di dieci metri. Quando c'è corsa, tecnica, posizione in campo, i giocatori di centrocampo possono fare tutti i ruoli di quel reparto. Per me può giocarci in quel ruolo".