Scaroni: “Governo aiuti il calcio. Se chiuderemo battenti problema per tutti”

Le parole del presidente rossonero sull'impatto della pandemia sul calcio italiano e sul bisogno di aiuti da parte del governo

Beppe Marotta a Il Sole 24 Ore ha parlato del calcio al collasso dopo l'avvento della pandemia da coronavirus e degli aiuti necessari da parte del governo. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, gli ha fatto eco e allo stesso quotidiano ha spiegato: «A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla».

«La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso più sostenibile economicamente, ed è bene che tutto il movimento si adegui, ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani», ha aggiunto.