Scaroni: “Nuovo stadio? Mi auguro si possa partire entro il 2022. Il Consiglio comunale…”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così delle tempistiche sul nuovo stadio progettato con l'Inter

“Le tempistiche che mi auguro per la realizzazione di un nuovo stadio è che il consiglio comunale subito dopo le elezioni approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modifiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo di che, parte la progettazione di dettaglio che durerà sei mesi e poi parte la realizzazione. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a lavorare concretamente per la costruzione”: lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell’evento ‘Il Milan per tutti’.