Le scarpe del padre, l’aneddoto della madre e il riscatto: ecco Lukaku

Storia di riscatto e rivincite personali quella di Big Rom che stasera sarà il pericolo numero uno per la difesa dell'Italia

Quella di Romelu Lukaku è una storia di riscatto. Cresciuto ad Anversa, l'infanzia di Big Rom non è stata per nulla semplice. "L’aneddoto della madre Adolphine che allunga il latte con l’acqua spiega qualcosa, non abbastanza. Anche il resto, roba parecchio tosta: le scarpe in condivisione con il padre Roger, ex calciatore di tecnica modesta che riesce a indossare la maglia gialloverde dello Zaire; la scoperta del dentifricio con il fratello Jordan, quando sono ormai grandi; la carne in scatola solo la domenica; le lampadine svitate per risparmiare", racconta il Corriere della Sera. L'infanzia dell'attaccante nerazzurro è segnata anche da discriminazione e razzismo, ma si è rimboccato le maniche e si è messo in testa di diventare il migliore.