Scarpini: “Brozovic? Abbiamo negli occhi un Calhanoglu che ha fatto bene, ma basta vedere…”

L'Inter di Inzaghi ha scoperto quest'anno un Calhanoglu capace di ricoprire il ruolo di Brozovic - sostituendolo nel momento dell'infortunio - in maniera precisa ed efficace. Roberto Scarpini ha analizzato il "ballottaggio" tra i due giocatori, ora che Marcelo ha recuperato: "L'anno scorso l'assenza di Brozovic ha portato a dire che mancasse il leader della manovra. Non era proprio solo l'assenza di Brozovic in quel momento a pesare".