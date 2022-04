Scarpini ritorna su Juve-Inter: “Skriniar ha scherzato Vlahovic, anche in questa stagione…”

La prestazione monumentale di Skriniar contro la Juve (ma non solo) ha lasciato il segno: focus sulla stagione del difensore nerazzurro

Roberto Scarpini ha dedicato un piccolo focus a Milan Skriniar, ricordando l'ottima prestazione contro la Juventus: "Milan Skriniar ha scherzato Vlahovic, gli ha detto: "Giovane, fermo lì". C'è stata quell'azione sul finire della ripresa: un uno contro uno con Dusan che in altre circostanze aveva fatto il numero allargandosi, invece domenica Milan lo ha chiuso. E lì è finito il sogno del serbo. Quest'anno Skriniar ha dato dimostrazione di saper interpretare con grandissima efficacia il ruolo di centrale. Qualche assenza ha fatto sì che Inzaghi puntasse su di lui anche in quel ruolo. Anche in questa stagione ha fatto vedere una crescita dal punto di vista individuale".