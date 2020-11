Inter-Torino, Vidal più carico che mai sui social. E risponde alla “minaccia” del tifoso

Ha segnato in Nazionale e ora deve riscattare le ultime prove, non proprio attese, con l’Inter. L’urlo di Vidal squarcia il cielo soleggiato di Milano a poche ore dal fischio di inizio della gara con il Torino. Il centrocampista mostra tutta la sua grinta in un post pubblicato su Instagram che dimostra il suo senso di responsabilità e la sua voglia di tornare a vincere: “Andiamo, caz…”, scrive. Incita così se stesso e i compagni a dare tutto in campo. E pubblica le foto con Lukaku e Sanchez, anticipando la probabile scelta di Conte in attacco con Lautaro in panchina e il connazionale.