Inter, scelte obbligate a centrocampo per Conte: nuova chance per Eriksen, in difesa…

Scelte obbligate per Antonio Conte in vista del match di questa sera contro il Torino: il tecnico dell’Inter ha gli uomini contati a centrocampo, mentre in attacco la quasi certa assenza di Lukaku dà il via libera alla coppia Lautaro-Sanchez. Tuttosport fa il punto della situazione:

“Marcelo Brozovic questa sera – a meno di sorprese – guiderà il centrocampo dell’Inter. […] In mezzo al campo insieme al croato ci sarà ancora Gagliardini. Conte, infatti, ha le scelte obbligate visto che oltre a Sensi e Barella (che potrebbe lavorare con la squadra da domani), è tornato indisponibile Vecino (riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che lo aveva già bloccato). Stante questa situazione, è probabile che dietro Lautaro e Sanchez tocchi quindi a Eriksen con Borja Valero – 90 minuti a Verona – in panchina come primo cambio per il centrocampo. Sulle corsie conferme per Candreva e Young: l’inglese è alla quarta di fila da titolare, dovrebbe rifiatare giovedì quando a Ferrara con la Spal giocherà Biraghi (così come potrebbe tornare titolare anche Moses, oggi forse in panchina). In difesa, con Skriniar e De Vrij, tornerà dopo la squalifica Bastoni“.