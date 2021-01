Inter ferma? No, pronte 2 cessioni: “E si può aprire lo scenario per il grande arrivo”

Nonostante le parole rilasciate ieri da Beppe Marotta prima di Roma-Inter ai microfoni di DAZN, l’Inter è attenta e vigile sul mercato. Perché è vero che le difficoltà finanziarie non permettono troppi voli pindarici, ma è altrettanto vero che, nel caso in cui si concretizzassero alcune uscite, il club potrebbe provare a chiudere alcune operazioni per soddisfare le richieste di Antonio Conte.

Sul fronte uscite, riporta Tuttosport, i nomi più caldi sono quelli di Pinamonti ed Eriksen. E chissà che i loro adii non possano aprire lo scenario per il grande arrivo a Milano, quello del Papu Gomez:

“… Intanto bisogna sfoltire la rosa e dopo Nainggolan il prossimo a partire sarà Andrea Pinamonti (…). Difficile poi pensare che Eriksen nell’ultima settimana di mercato non trovi squadra e che all’Inter – che può sempre giocarsi la carta Eder, in uscita dallo Jiangsu – non venga proposta qualche occasione a zero oppure che si aprano scenari al momento non preventivabili su giocatori che sono fuori dal progetto nei rispettivi club (la mente corre sempre al Papu Gomez)“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)