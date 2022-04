Schelotto: “Dove va Dybala? Scelta molto personale, gli auguro il meglio”

Le parole del tecnico: "La Juventus avrà la forza economica per sostituirlo al meglio e Dybala troverà sicuramente una squadra alla sua altezza"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Guillermo Barros Schelotto, ct del Paraguay, ha commentato così la scelta della Juventus di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala: "Ci perdono entrambi, ma la Juventus avrà la forza economica per sostituirlo al meglio e Dybala troverà sicuramente una squadra alla sua altezza. Il bello del calcio, se possiamo definirlo così, è proprio questo, anche Messi non è rimasto per sempre al Barcellona e Ronaldo dopo tanti anni è voluto andar via dal Real Madrid. Per cui è davvero difficile restare a lungo all'interno dello stesso club".