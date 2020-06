Schianchi (Gds): “Ma non parlavano di mercato di vacche magre? I soldi dell’Inter per Hakimi…”

Andrea Schianchi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, in un lungo editoriale ha parlato così degli sviluppi di mercato, con l’Inter protagonista:

“Il gioiello Arthur è a un passo dalla Juve, e si sa che prendere il tesoro in casa del Barcellona non è mai semplice. Il terzino marocchino Hakimi pare vicinissimo all’Inter per una cifra sui 40 milioni: i tifosi nerazzurri, vista l’entità della spesa, sognano di aver trovato il nuovo Djalma Santos (e speriamo che non restino delusi dal rapporto qualità-prezzo). Sul «centralone» Kumbulla si è accesa un’asta che vede la Lazio in vantaggio e porterà parecchi milioni (si parla di una trentina) al Verona. Altri affari sono in corso, e mancano ancora undici giornate alla fine del campionato. Ma non ci avevano detto che questo sarebbe stato un mercato di vacche magre, dopo il lockdown e il maledetto virus che aveva prosciugato le casse delle società? Ci saranno tanti scambi, tante plusvalenze, si baderà a sistemare i conti. Questo era il messaggio puntualmente corredato dai soliti lamenti sulla mancanza di soldi e da qualche lacrimuccia”.

MERCATO UGUALE – “Stando alle notizie che, negli ultimi giorni, si moltiplicano, pare proprio che il mercato, anche in tempo post-virus, sarà com’è sempre stato. E non è detto che ciò sia positivo, perché si poteva cogliere l’occasione per cambiare decisamente la rotta, investire maggiormente sui giovani e inseguire quel modello virtuoso che farebbe tirare un sospiro di sollievo a chi compila i bilanci. Ma il calcio, per quanto lo si voglia considerare un’azienda (e lo è), vive tanto di emozioni, e niente le scatena quanto l’acquisto di un giocatore sul quale investire le speranze: è la promessa del futuro che si fa realtà. E con questa logica il calcio vivrà in eterno”.