Grande preoccupazione nel mondo del calcio: Totò Schillaci, indimenticato ex attaccante della Nazionale e di Messina, Juventus e Inter, è ricoverato all'ospedale civico di Palermo in condizioni critiche, in seguito a un tumore al colon che soltanto un anno fa pensava di aver sconfitto e che si è ripresentato in tutta la sua aggressività.