Schillaci: “All’Inter troppi infortuni, non ho potuto fare la differenza”

L'ex attaccante Totò Schillaci, in un'intervista concessa a Tuttosport, ha parlato anche della sua parentesi con la maglia dell'Inter: "San Siro è sempre San Siro. Io sono andato a giocare Milano con la stessa voglia con cui ero arrivato a Torino. L'Inter aveva deciso di puntare su di me. Purtroppo ho avuto tanti, troppi infortuni che non mi hanno permesso di avere la continuità necessaria per fare la differenza".