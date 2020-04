Schillaci: “Scudetto? l’Inter può ancora inserirsi, si riparte da zero. Giusto riprendere”

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Totò Schillaci, ex calciatore, ha parlato così dell’ipotetica ripresa del campionato italiano al termine dell’emergenza Coronavirus.

Totò Schillaci, il calcio non si arrende: l’obiettivo è completare i campionati in estate.

«Giusto così, l’Italia deve ripartire. Adottiamo tutte le cautele, però una ripresa è necessaria per impedire il crollo economico. Il pallone è specchio del paese, industria fra le più importanti e passione popolare, ma dobbiamo pian piano riavviare tutte le attività, convivere con il Covid-19».

Se davvero si dovesse ripartire, immagina un duello tra Juve e Lazio per lo scudetto?

«L’Inter può ancora inserirsi, ma non pensate che si riannodi un filo: servirà un’altra preparazione, bisognerà ritrovare condizione e stimoli. La classifica traccia gerarchie chiare, però si riparte da zero».