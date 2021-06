Schmeichel: “Gli unici eroi sono i medici. È stato dannatamente bello parlare con Eriksen”

Il portiere della Danimarca ha parlato in conferenza stampa di quanto accaduto sabato al suo compagno di squadra Eriksen

Sulla decisione di giocare: "Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vedi la verità. Avevano 3 opzioni: giocare subito, giocare il giorno dopo e la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0".