Scholes: “Non so come Ragnick possa stare sulla panchina dello United. Vorrei Conte”

Paul Scholes non usa mezzi termini per criticare la stagione del suo Manchester United e l'operato dell'attuale manager, Ralf Ragnick

"Non so perché, non mi spiego come Ralf Rangnick sia stato scelto per essere l'allenatore di questo club. Credo che sia giunto il momento di trovare un vero allenatore per questa squadra. Lo ritengo il primo passo necessario per tornare a vincere. Sono convinto che se Simeone fosse stato sulla panchina dell'Old Trafford, lo United avrebbe passato il turno. Serve un allenatore che faccia paura ai giocatori, come Sir Alex Ferguson".