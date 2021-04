Inter, Schumacher: “Radu? Io me ne sarei andato subito. Non può dimostrare…”

Constantin Schumacher, ex giocatore importante di Rapid e Fc Argeș, ha parlato della situazione di Ionut Radu

Constantin Schumacher, ex giocatore importante di Rapid e Fc Argeș, ha parlato della situazione di Ionut Radu. In questa stagione il portiere non ha raccolto nemmeno un minuto in campo. "Dal mio punto di vista me ne sarei andato subito sapendo che avrei fatto la riserva, anche se l'Inter è un club importante. Può andare a giocare in Serie B, dove l'allenatore gli richiede di giocare almeno il 75% delle partite", dice Schumacher nel corso di GSP Live.